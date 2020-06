PSG : Mission accomplie, Neymar est rentré à Paris

Dans : PSG.

C'est désormais officiel, Neymar est rentré dans la capitale où son avion s'est posé ce samedi matin en provenance du Brésil. Reste à savoir si confinement il y aura.

Nasser Al-Khelaifi et Leonardo passeront un bon week-end, car Neymar est de retour à Paris trois mois après avoir quitté la France juste avant le confinement. Le Parisien confirme que l’avion loué par le joueur du PSG s’est posé ce samedi matin à Paris après avoir quitté le Brésil vendredi soir. A bord, il y avait non seulement Neymar, mais également quelques proches de l’attaquant brésilien. En rentrant dès maintenant en France, la star parisienne évite de se retrouver éventuellement pris par une quatorzaine, le gouvernement d'Edouard Philippe étant susceptible d'imposer cette mesure dans les prochains jours aux voyageurs qui rentreraient d'une zone où le Covid19 circule intensément. Et c'est évidemment le cas du Brésil où l'épidémie frappe très fort.

Le quotidien régional confirme que Neymar était le seul footballeur du Paris Saint-Germain présent dans ce vol depuis le Brésil, Keylor Navas, Edinson Cavani et Thiago Silva étant toujours en Amérique du Sud. Les trois joueurs devraient cependant eux aussi voler vers la France dans les prochains jours. Pour en revenir à Neymar, nul ne sait si ce dernier va rester chez lui jusqu'au 22 juin prochain, date de la reprise de l'entraînement sous les ordres de Thomas Tuchel ou bien s'il va faire comme Marquinhos, et prendre un peu de bon temps avec ses coéquipiers du PSG dans le Sud. Si seulement Neymar pouvait éviter d'aller à Barcelone pour rendre visite à ses potes du Barça...