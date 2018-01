PSG : Placardisé, Ben Arfa est « en souffrance » au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Mis au placard par Unai Emery depuis le début de la saison, Hatem Ben Arfa aurait pu profiter du mercato hivernal pour trouver un nouveau point de chute. Mais finalement, l’international français va bien aller au terme de son contrat, et donc rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. Une vraie « souffrance » pour le joueur, qui a exprimé son désarroi dans une interview accordée à So Foot.

« Ce que je vis au PSG s’avère très compliqué, j’ai l’impression de ne pas exister. Il faut savoir vivre avec cela. A un moment, ma vie de footballeur va s’arrêter, il y aura des épreuves plus difficiles, comme la maladie. Mais apprendre à ne plus exister alors que tu t’es senti exister avec ce que tu as fait avant, c’est dur… Cette souffrance, je la prends comme un apprentissage dans une société de théâtre où tout finit un jour » a lancé l’ex-attaquant de l’OGC Nice, un brin dans l’exagération. Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir… Pour rappel, Hatem Ben Arfa était convoité par Nice, Nantes ou encore Leicester et Rennes cet hiver.