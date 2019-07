PSG : Miracle du mercato, cet attaquant va être (mal) vendu

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le PSG ne pourra pas en faire une bonne affaire financière, mais dans ce dossier, il a passé ce cap depuis bien longtemps. Acheté pour 25 ME pendant l’été 2016 alors qu’il était annoncé comme une pépite du Real Madrid, Jesé Rodriguez s’est totalement planté à Paris, ne parvenant pas à gagner sa place avant de se morfondre dans des problèmes personnels et des prêts non concluants. Prêté au Betis Séville la saison passée, l’Espagnol s’est visiblement montré suffisamment convaincant pour être acheté définitivement par le club andalou.

Depuis son arrivée, Jesé a clamé son envie de rester à Séville, et il a récemment trouvé un accord pour signer pour quatre ans avec un salaire de 2 ME. Mais surtout El Desmarque annonce que le PSG a accepté de vendre son attaquant, trouvant un accord qui devait le satisfaire, sans que le montant en soit dévoilé. Sa valeur a totalement chuté ces dernières saisons, et elle ne serait désormais qu’à peine supérieure à 6 ME. Forcément une mauvaise affaire, mais Leonardo prendra ce départ comme un petit bonus pour un joueur qui ne faisait pas du tout partie des plans de Thomas Tuchel.