PSG : Millionaire grâce à Turpin, la blague de Bouhafsi passe mal

Mohamed Bouhafsi s'est permis une blague plutôt drôle sur Clément Turpin après le match Monaco-PSG, la team 1er degré lui est tombée dessus.

Mohamed Bouhafsi connaît évidemment très bien les réseaux sociaux et il sait que souvent tout est pris sans recul. Mais le journaliste de RMC a profité du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain pour s’offrir un bon mot sur le compte de Clément Turpin. Non pas en fustigeant l’arbitre suite au refus du but de Moise Kean, mais en évoquant le penalty accordé à l’ASM en toute fin de rencontre, lequel arrivait après un penalty sifflé pour le PSG en première période. Car c’est assez clair, l’arbitre français numéro 1 est un habitué du genre, et pas uniquement en Ligue 1. Alors c’était l’occasion de Mohamed Bouhafsi de se lâcher avec malice.

« L’homme qui parie à chaque match de Clément Turpin depuis le début de sa carrière, penalty pendant le match regarde le match depuis sa villa aux Maldives qu’il a construit avec ses gains au pari », a lancé, via Twitter, le rédacteur en chef football de RMC. Après quelques réponses de gens scandalisés, lesquels estimaient que Mohamed Bouhafsi s’en prenait injustement à l’arbitre et avait choisi le camps du PSG, ce dernier a rapidement mis les choses au point afin qu’une blague ne tourne pas à l’affaire d’état. Mais les 2 penaltys existent ! C’est juste de l’humour !!!! » D'autant plus que si Clément Turpin a bien sifflé trois penalties lors de ses deux derniers matchs, les statistiques montrent qu'il a accordé seulement quatre penalties en un an toutes compétitions confondues. La villa aux Maldives attendra.