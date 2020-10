PSG : Milinkovic-Savic soldé en janvier, Paris à l’affût !

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, le Paris Saint-Germain a recruté Danilo Pereira au début du mois de septembre.

L’ancien capitaine du FC Porto va combler un manque évident de taille et de physique au sein du milieu de terrain du PSG. Mais initialement, ce n’est pas l’international portugais que Leonardo souhaitait recruter. Tandis que les noms d’Ismaël Bennacer et de Tiémoué Bakayoko ont également filtré, c’est Sergej Milinkovic-Savic que le directeur sportif parisien souhaitait s’offrir au Paris Saint-Germain. Mais l’international serbe de la Lazio Rome était très cher puisque le club de la capitale italienne ne souhaitait pas discuter en-dessous de 60 ME. Des exigences extravagantes au vu de la crise financière aux yeux de la direction parisienne, mais également du Real Madrid ou de la Juventus Turin.

Le club merengue et la Vieille Dame étaient également intéressés, mais ont rapidement mis le dossier de côté en découvrant le prix réclamé par la Lazio Rome. Le natif de Lerida étant sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en juin 2024, les dirigeants italiens se sont vu pousser des ailes. Mais la crise financière les a visiblement rattrapés et selon les informations obtenues par le média CaughtOffside, la Lazio Rome ne serait plus opposée à un départ de son meilleur joueur afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Un transfert dès le mois de janvier n’est pas impossible et dans cette optique, le Paris Saint-Germain est à l’affût. D’autant plus que le prix de Sergej Milinkovic-Savic pourrait être revu à la baisse au vu de l'urgence financière. Aucun chiffre n’a filtré mais nul doute que si la Lazio Rome venait à descendre ses exigences en-dessous de la barre des 40 ME, Leonardo se poserait sérieusement la question de passer à l’offensive. Le directeur sportif du PSG devra toutefois se méfier de la concurrence du Real Madrid, qui n’a pas déboursé le moindre centime cet été, et qui dispose également de la surface financière nécessaire pour recruter le Serbe…