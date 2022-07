PSG : Milan prêt à détruire Paris pour Renato Sanches

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a déjà bouclé la venue de Vitinha en provenance du FC Porto. L'international portugais ne sera pas le seul milieu de terrain à débarquer cet été dans la capitale. Renato Sanches est un profil très apprécié.

Luis Campos ne compte pas perdre de temps cet été sur le marché des transferts. Le conseiller sportif du PSG a déjà des idées bien précises des joueurs qu'il veut voir débarquer dans la capitale. Avec l'aval de Christophe Galtier, de nombreuses pistes sont donc explorées. Parmi elles, on retrouve Renato Sanches (Lille). Le joueur de 24 ans est d'ailleurs très intéressé à l'idée de rejoindre le PSG. Selon certains échos, l'ancien du Bayern Munich ne pense d'ailleurs qu'au club de la capitale pour continuer sa carrière. Mais dans ce dossier, l'AC Milan rode toujours et n'a apparemment pas perdu espoir de signer Renato Sanches.

Sanches et Milan, ce n'est pas mort

Renato Sanches est revenu aujourd’hui à l’entraînement avec le LOSC ! 💪🇵🇹 pic.twitter.com/sh7OEi7zfT — BeFoot (@_BeFoot) July 5, 2022

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club lombard est toujours à l'affût concernant l'international portugais. Les champions d'Italie comptent bien profiter du ralentissement des négociations entre Sanches et le PSG pour séduire le joueur. Selon la direction lilloise, seul l'AC Milan a d'ailleurs débuté des négociations pour Sanches. Problème, le milieu de terrain souhaite négocier à la hausse son futur contrat et espère décrocher un salaire de 6 millions d'euros par saison. Un montant trop élevé pour les finances de l'AC Milan, qui espère que Sanches reverra ses exigences à la baisse. Cependant, d'après la Voix du Nord, le Portugais compte bien rallier le PSG dans les prochains jours. C'est du moins ce qu'a laissé entendre son entourage. Pour lâcher son joueur, Lille espère récupérer un chèque de 30 millions d'euros. Sans doute trop pour Luis Campos, qui ne veut pas aller au-dessus des 15 millions. Pour le moment, le conseiller sportif francilien est concentré sur les ventes mais également sur deux autres dossiers : Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter). L'été sera chaud à Paris et l'effectif de Christophe Galtier, selon sa volonté, sera réduit et optimisé.