PSG : Michut prépare ses valises, trop c'est trop

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Après Xavi Simons, le PSG est en passe de perdre un autre joueur du centre de formation. Le peu de garanti de temps de jeu fait toujours fuir les jeunes joueurs de Paris.

Année après année, le PSG continue de grandir et décrire son histoire, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Notamment grâce à l'aide de grands entraîneurs (Tuchel, Ancelotti, Galtier) mais également de grands joueurs (Zlatan, Bechkam, Mbappé, Messi, Neymar, Buffon). Mais un point est encore peu assez mis en valeur à Paris. Le centre de formation. Si de nombreux très bons joueurs qui ont percé en Europe y sont issus, (Rabiot, Coman, Nkunku, Dembélé, Diaby, Simons) très peu arrivent à s'imposer au sein de l'équipe première du PSG. Seul Presnel Kimpembe a réussi à intégrer le onze titulaire. Cet été, c'est la grande promesse néerlandaise Xavi Simons qui a quitté le PSG et qui s'éclate actuellement au PSV Eindhoven. Une autre pépite du centre de formation parisien pourrait également déserter le club de la capitale, faute de temps de jeu avec le groupe professionnel.

Edouard Michut est prêt à quitter le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edouard Michut (@e.michut)

Édouard Michut, jeune milieu de terrain de 19 ans, est au PSG depuis 2016. S'il a réussi à intégrer l'équipe première de Paris depuis deux ans, il peine à s'imposer à cause de la forte concurrence. L'année dernière, le joueur né en 2003 a disputé 7 rencontres et a délivré une passe décisive en Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, le meneur offensif de l'Équipe de France des moins de 19 ans aimerait quitter le PSG pour lancer sa carrière. Il serait en discussion avec le club de deuxième division anglaise Sunderland qui en a fait sa priorité sur cette fin de mercato. Sous contrat jusqu'en 2025 à Paris et jamais appelé par Christophe Galtier, Édouard Michut doit se résigner à faire comme ses prédécesseurs. Quitter Paris pour briller ailleurs.