PSG ‍: Michael Olise à Paris, c'est fini

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières heures, les supporters parisiens étaient en feu. Le Paris Saint-Germain viserait l'arrivée de Michael Olise pour l'été 2026. Cependant, cette rumeur a été rapidement démentie.

Champion d'Europe en mai dernier, le Paris Saint-Germain est grandement satisfait de son onze actuel. Les joueurs des autres clubs ne sont pas nombreux à faire rêver le club parisien. Michael Olise fait aisément partie de cette liste restreinte. L'international français régale au Bayern où il ne lui a pas fallu longtemps pour prendre ses marques. Très créatif avec le ballon et tueur devant les buts adverses, l'ancien joueur de Crystal Palace est un profil très apprécié de Luis Enrique. Dans ce contexte, l'intérêt annoncé du PSG pour le joueur a du sens.

Olise au PSG, il détruit la rumeur

Ce mercredi, plusieurs sources comme le journaliste allemand Florian Plettenberg mettaient Michael Olise sur les tablettes du club parisien. De quoi faire rêver les supporters parisiens, impatients de découvrir une connexion Dembélé-Doué-Olise similaire à celle existante en Equipe de France. Cependant, ce plan parfait n'est qu'une illusion pour l'insider PSGInside-Actus.

Très actif sur X et influent dans la communauté parisienne, il a démenti toute approche du PSG pour Olise avec un message succinct. « C'est faux », a-t-il posté sur le réseau social quelques heures après les premiers liens établis entre le joueur du Bayern et les Parisiens. Au vu de la fiabilité de ses informations, cela a refroidi clairement les amoureux du club parisien. Les réactions en commentaire du post oscillaient d'ailleurs entre immense déception et choc terrible. En plus, il semble quasi improbable que Paris ramène un autre gros joueur d'ici la fin du mois d'août pour les consoler.