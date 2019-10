PSG : Meunier traité d'Aurier, c'est méchant !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Auteur d’un match correct sur le plan défensif à Galatasaray, Thomas Meunier n’a pas été très heureux dans le domaine offensif en Turquie. En effet, le Belge ne s’est pas montré décisif et surtout, il a perdu beaucoup trop de ballons pour un joueur évoluant à son poste (plus de 20 ballons perdus). Une performance qui n’a pas échappé à Didier Roustan, lequel ne l’a pas raté sur la Chaîne L’Equipe en le comparant à un ancien latéral droit qui n’a pas laissé de bons souvenirs à Paris : Serge Aurier.

« Thomas Meunier, je trouve qu’il a un certain nombre de lacunes sur le plan défensif à l’image d’un ancien latéral droit du PSG, Aurier. On a vu Aurier contre le Bayern en grande difficulté et Meunier est aussi perdu sur certains matchs. C’est dommage car il a des qualités, il a de l’activité. Mais face à Galatasaray, il met un bon centre sur dix, ce n’est pas possible. C’est un bon gars, je ne veux pas trop insister mais il faut impérativement qu’il ait plus de rigueur à l’avenir » a lâché le chroniqueur, vraiment pas convaincu que l’avenir du PSG à ce poste de défenseur droit soit symbolisé par Thomas Meunier…