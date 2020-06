PSG : Meunier-Kurzawa, un duo qui plait à une Vieille Dame

Dans : PSG.

Le PSG étant lancé dans une opération renouveau au sein de son effectif, plusieurs joueurs sont dans le collimateur de gros clubs européens.

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour laisser filer l’ensemble des joueurs qui arrivent en fin de contrat, le cas Thiago Silva démontrant si besoin était que Leonardo n’aura aucun état d’âme à trancher dans le vif quand il le faudra. Outre le défenseur brésilien, et Edinson Cavani, deux autres joueurs sont également dans les ultimes semaines de leur engagement au PSG, à savoir Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, à qui le club de la capitale n’a rien proposé pour la saison prochaine. De quoi forcément attirer plusieurs clubs européens qui flairent éventuellement le bon coup. Et selon le Corriere di Torino, les deux défenseurs du Paris Saint-Germain pourraient bien suivre la même destination lors du mercato estival.

En effet, le média du Piémont affirme que la Juventus regarde attentivement du côté du Paris Saint-Germain, et pourrait s’offrir conjointement Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. La position contractuelle des deux joueurs du PSG constitue un énorme atout, et Fabio Paratici, en charge de la direction sportive de la Juventus, est sensible aux arguments des deux défenseurs parisiens. Ce n'est pas la première fois que la formation italienne est citée comme une destination possible pour Layvin Kurzawa, mais le nom de Thomas Meunier circulait plutôt du côté de la Premier League ces derniers mois. Rien n'est évidemment acquis dans ce double dossier, mais la Juventus et le Paris Saint-Germain pourraient bien avoir des choses à dire durant tout l'été.