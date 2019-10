PSG : Meunier félicite les hommes de l'ombre à Istanbul

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sur le papier, avec Babel, Falcao ou Belhanda, l’attaque de Galatasaray avait plutôt fière allure. Ajoutez à cela un énorme pressing des joueurs turcs, et une grosse ambiance, et un PSG diminué passait tout de même un bon test à Istanbul ce mardi soir. La réponse a été plus que positive, notamment dans l’engagement, la solidité défensive et la propreté de la relance. Une réussite que Thomas Meunier a tenu à souligner au micro de RMC Sport après la rencontre, afin de faire comprendre qu’il fallait aussi féliciter des joueurs plus souvent dans l’ombre que Di Maria, Neymar ou Mbappé.

« C'est une soirée parfaite oui, surtout avec le résultat entre le Real et Bruges. On a quatre points d'avance sur le second. Je suis vraiment content de l'équipe, on est allé aux duels, on a eu des opportunités. On a eu un grand Thiago Silva et un grand Presnel Kimpembe, ils ont bien maitrisé les attaquants adverses », a souligné à propos des deux centraux qui ont tout de même eu beaucoup de travail, et ont du se montrer vigilant pendant 90 minutes, notamment car en face se trouvait un poison nommé Radamel Falcao. Mais le Colombien a été parfaitement maitrisé du début à la fin.