PSG : Meunier fait la morale et prévient la MCN

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Très attendue pour ce premier grand rendez-vous européen, la ligne d’attaque du PSG n’a pas spécialement brillé à Liverpool.

Certes, Mbappé a égalisé après un rush de Neymar plein axe, mais on ne peut pas dire que la défense des Reds ait été en véritable souffrance pendant la rencontre. Cela n’étonnera pas Thomas Meunier, qui au moment d’analyser cette défaite, est revenu sur l’attention particulière dont fait l’objet Neymar désormais. Une raison de plus, selon le Belge, pour essayer de passer collectivement et non plus se reposer sur les trois de devant. Sans quoi, le PSG va au-devant de sacrées déconvenues prévient le latéral parisien.

« Neymar? Il ne faut pas oublier que maintenant, c'est l'homme à abattre, ce n'est pas toujours évident pour lui de faire la différence. Liverpool est une très grande équipe, ce n'était pas évident en 1 contre 1, lui qui élimine le plus souvent très facilement on a vu qu'aujourd'hui ce n'était pas toujours facile. En Ligue des champions, il ne faut pas penser à la MCN il faut penser au PSG, la jouer en équipe, collectivement. C'est le seul moyen pour moi de faire un résultat en Champions League », a expliqué celui qui a beaucoup souffert sur son côté droit, même s’il s’est aussi mis en évidence offensive avec son but en première période.