PSG : Meunier et Kehrer privés de C1, il sera sans pitié cette saison

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Très actif en fin de mercato, Leonardo a tenté de renforcer le poste de latéral droit avec Mattia De Sciglio.

Malheureusement pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, la Juventus Turin a finalement refusé de libérer l’Italien. Un petit coup dur pour le club francilien et son entraîneur Thomas Tuchel, mais une excellente nouvelle pour Colin Dagba. Titulaire lors des deux derniers matchs de Ligue 1, le latéral de 20 ans compte bien s’imposer sur la durée, quitte à mettre ses concurrents Thomas Meunier et Thilo Kehrer sur la touche.

« Je mesure le chemin parcouru. J'espère gratter le plus de temps de jeu possible. Thilo a commencé la saison, Thomas a continué lors du match à Rennes. Moi, j'ai fait une entrée à Rennes et j'ai enchaîné ensuite. C'est une remise en question perpétuelle pour le poste, avec les blessures et les performances. J'ai déjà fait deux matchs titulaires, ça montre que c'est une possibilité pour le coach », s'est réjoui Dagba dans le quotidien Le Parisien.

L'Euro ou les JO en 2020

Et les ambitions du titi ne s’arrêtent pas à la Ligue 1. Non, l’international Espoirs français vise encore plus haut, à savoir la prestigieuse scène européenne. « Mon souhait a toujours été d'être titulaire au PSG, a-t-il insisté. J'ai envie de grandir avec ce club. Tout le monde désire participer aux grandes échéances comme la Ligue des Champions, donc j'aimerais les jouer, évidemment. » Autant dire que des apparitions en C1 attireraient le regard d’un certain Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France.

« Quand on est en Espoirs, on y pense forcément, avoue Dagba. On dit que c'est la marche d'après. Il y a beaucoup de travail, mais c'est un objectif dans ma carrière d'arriver chez les A. L’Euro 2020 ? C'est sûr que j'y pense, même si je me dis que c'est encore loin et qu'il faut que je travaille pour y arriver. J'aimerais représenter la France rapidement. Du moins, un jour, parce que peut-être que ça n'arrivera pas. Avec les Espoirs, on a réussi à se qualifier pour les JO. C'est évidemment un objectif de fin de saison. » Si tout se passe bien, cet exercice 2019-2020 pourrait être chargé pour Dagba.