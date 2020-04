PSG : Meunier drague Paris et relance les autres

Dans : PSG.

Libre de tout contrat au 30 juin, Thomas Meunier n’a toujours pas prolongé en faveur du PSG.

Tout proche du Borussia Dortmund, l’international belge est également associé à certains clubs anglais et italiens ces dernières semaines. Autant dire que le flou règne encore concernant la destination de Thomas Meunier, d’autant que le défenseur de 28 ans a indiqué dans les colonnes de la RTBF… que son ambition était toujours de rester au Paris Saint-Germain. Dans une interview très cash comme il en a l’habitude, le n°12 du PSG estime par ailleurs sans langue de bois qu’il représente l’une des très bonnes affaires à saisir sur le marché des transferts en raison de sa situation contractuelle.

« Un joueur libre, international, qui joue dans l’équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu’on doit me couper une jambe ! Les clubs n’ont pas grand-chose à perdre au niveau de l’investissement, et je pense qu’ils le savent. Ils ont tout à gagner » a indiqué Thomas Meunier dans les colonnes de la presse belge, avant de poursuivre. « Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j’ai vu autant d’articles me liant à Tottenham ou à l’Inter… Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme ». Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir les principaux courtisans de Thomas Meunier, alors que le joueur a fermement démenti un accord avec le Borussia Dortmund, comme cela avait été indiqué par la presse allemande il y a quelques jours.