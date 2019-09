PSG : Mettre Lyon à 7 points, mission (pas) impossible pour Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Après deux journées de Ligue 1, certains faisaient de l'Olympique Lyonnais un vrai concurrent pour le Paris Saint-Germain cette saison. Mais au moment où les deux formations vont se croiser pour la première fois en 2019-2020, le PSG a l'occasion de mettre l'OL à sept longueurs en cas de victoire dimanche au Groupama Stadium alors que l'on atteint seulement la 6e journée de Championnat. Cependant, Thomas Tuchel connaît l'historique des confrontations entre les deux clubs à Lyon. Mais l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain ne vise que la victoire dans la capitale des Gaules.

Et c'est ce qu'il a confié ce samedi en conférence de presse. « On doit être prêt dimanche soir, on ne doit pas être prêt aujourd'hui. C'est nécessaire d'avoir un bon mix entre sourires, travail et intensité. C'est une rivalité, c'est bien, ce sont des matches spéciaux. C'est comme un match de Ligue des champions, tout le monde veut jouer. Cela va créer naturellement une ambiance spéciale. Tout le monde sait que ça va être un grand match. C'est nécessaire pour grandir et améliorer. Je suis convaincu qu'on peut gagner, mais aussi que cela va être dur. La victoire contre le Real, l'ambiance aide. Rien n'aide comme une victoire comme celle-là, avec une performance avec un bon esprit et une intensité collective. Cela aide beaucoup, c'est clair. Mais c'est passé. Maintenant le défi, c'est de le refaire. Nous sommes confiants mais on doit montrer encore et encore. Dans un grand club comme le PSG, c'est normal. Nous sommes quatre points devants, avec une victoire c'est la possibilité d'avoir sept points. C'est une grande occasion. Il faut jouer comme une équipe, serrée, ensemble, que tout le monde soit prêt à tout donner », a prévenu Thomas Tuchel, qui sait que si son équipe se relâche face à Lyon cela pourrait se payer au prix fort.