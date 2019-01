PSG : Messi, Zidane, Cruyff… Neymar se fait traiter d’imposteur

Dans : PSG, Ligue 1.

Le seizième de finale de Coupe de France contre Strasbourg (2-0) a relancé la polémique autour de Neymar.

Après un contact avec Moataz Zemzemi, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain s’est blessé au pied droit et ignore s’il pourra défier Manchester United en Ligue des Champions. La faute à l’agressivité du Strasbourgeois ? Ou aux provocations du Brésilien ? De son côté, Omar Da Fonseca serait tenté de choisir la deuxième option. Le consultant estime que l’ancien Barcelonais en fait trop, ce qui l’empêche d’atteindre le niveau des plus grands.

« On a déjà vu trop de joueurs brésiliens dans l'aspect fantaisie, a regretté l’Argentin sur le plateau de beIN Sports. Pour moi, ils mettent plus en avant l'artifice que la vraie beauté. La beauté gestuelle est une chose, celle de Van Basten, Messi, Cruyff, Zidane... Neymar, lui, il nous fait ces petits trucs... Il veut mettre des fleurs dans la maison mais il choisit trop les fleurs. » Et pourtant, on sait à quel point Omar Da Fonseca est un amateur de beaux gestes.