PSG : Messi, Verratti et Kimpembe blessés !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a visiblement du mal à se remettre du match face à l’OM. Le club parisien a annoncé le forfait de plusieurs de ses joueurs pour la rencontre de ce mercredi contre Angers. Lionel Messi (tendon d’Achille), Marco Verratti (genou gauche), Presnel Kimpembe (genou droit) sont forfaits et verront jeudi s’ils peuvent reprendre le chemin de l’entrainement. Même chose pour Layvin Kurzawa et Ander Herrera, tandis que Leandro Paredes, Julian Draxler et Abdou Diallo sont toujours blessés. De son côté, Neymar sera suspendu. C’est donc avec 9 joueurs en moins que le PSG ira en Anjou, et Mauricio Pochettino sera bien obligé de prendre des jeunes, et de leur donner du temps de jeu à cette occasion.