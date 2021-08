PSG : Messi Superstar, Thierry Henry sous le choc

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, les spectateurs du stade Auguste-Delaune de Reims ont eu la chance de voir Lionel Messi disputer ses premières minutes en Ligue 1.

La nouvelle star du PSG a disputé les 25 dernières minutes du match entre Paris et le Stade de Reims en clôture de la quatrième journée. Lors de son entrée en jeu à la place de Neymar, Lionel Messi a purement et simplement été ovationné par le public, y compris par les supporters de Reims. Plus surprenant, des « Messi, Messi, Messi » sont descendus des travées. Un brin choquant aux yeux de Thierry Henry, qui n’a pas caché sa stupeur au micro de Prime Video en expliquant qu’il n’avait jamais vu ça, sauf pour Andrès Iniesta lorsque les deux hommes évoluaient ensemble au FC Barcelone. Une belle comparaison pour le sextuple Ballon d’Or du Paris Saint-Germain.

« C’est un joueur du PSG quand même ! »

« Quand il est rentré, j’avais rarement vu ça, à part avec Andrés » explique le champion du monde 1998 avant de poursuivre au sujet de Lionel Messi et de l’ovation générale dont il a bénéficié au stae Auguste-Delaune de Reims ce dimanche soir lors de la victoire du PSG. « Tout le stade a scandé son nom. Je me suis dit à un moment donné… C’est un joueur du PSG quand même ! Mais il passe au-dessus de tout ça, c’est un joueur extraordinaire. Pour l’avoir côtoyé, c’est un joueur assez simple et humble mais quand tu lui donnes le ballon, il est assez irrespectueux ! » s’est amusé Thierry Henry, qui sait que Lionel Messi ne sera pas ovationné sur tous les stades de Ligue 1, notamment lorsqu’il sera au top physiquement et qu’il représentera une menace constante pour les défenses adverses. On imagine par exemple assez mal que l’Argentin soit chouchouté par le public du Vélodrome lors du déplacement du PSG à Marseille le 24 octobre prochain.