PSG : Messi signe pour l’Arabie Saoudite, le Qatar applaudit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pendant que Kylian Mbappé profitait de son jour de repos pour visiter Madrid, Lionel Messi s’est rendu en Arabie Saoudite. Pas de quoi faire sursauter au Qatar.

Après le match nul contre Troyes dimanche soir au Parc des Princes (2-2), les joueurs du Paris Saint-Germain ont obtenu deux jours de repos accordés par Mauricio Pochettino. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont profité de ce break pour se rendre à Madrid, ce qui n’a pas manqué d’exciter les médias espagnols. De son côté, Lionel Messi s’est rendu en Arabie Saoudite. A la surprise générale, La Pulga est devenu ambassadeur du tourisme pour le pays de Golfe, qui entretient des relations froides avec le Qatar, même si la situation s'est améliorée ces dernières années. Sur son compte Instagram officiel, Lionel Messi a publié une photo de lui à bord d’un bateau en Arabie Saoudite. Le compte de l’office du tourisme saoudien a également publié un cliché de Lionel Messi avec la mention suivante : « De la mer Rouge à l’historique Djeddah, l’aventure d’une vie vous attend ».

Lionel Messi ambassadeur du tourisme saoudien

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Un partenariat entre Lionel Messi et l’Arabie Saoudite dont s’est félicité Ahmed Al-Khatib, ministre du tourisme saoudien. « Aujourd’hui, j’accueille Lionel Messi et ses amis en Arabie saoudite pour des vacances spéciales. Ce n’est pas sa première visite dans le Royaume, et ce ne sera pas la dernière, et je suis heureux d’annoncer Messi en tant qu’ambassadeur du tourisme saoudien » a-t-il lancé, pas peu fier de compter Lionel Messi parmi ses ambassadeurs. Au-delà de profiter de l’aura de Lionel Messi, l’Arabie Saoudite envoie un message fort à destination de certains pays et notamment du Qatar, qui détient le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Qatar et l’Arabie Saoudite sont deux pays opposés depuis le début des années 90 et ont par exemple été opposés entre 2017 et 2021 lors de la crise du Golfe.

Messi a prévenu le PSG

Les dirigeants des deux camps ont récemment calmé le jeu, sur le volet politique comme sportif et médiatique, le satellite pirate BeoutQ, qui piratait systématiquement les droits TV sportifs, ayant par exemple été mis la touche. Et avant la Coupe du monde, qui aura lieu au Qatar en 2022, c'est toute une région qui a envie de rayonner en se payant les plus grandes stars du football, sans que cela ne déclenche de polémiques internationales entre les deux pays. Il faut dire qu'au moment de signer au PSG, Lionel Messi avait informé ses dirigeants de la possibilité d'un accord en ce sens. Et cela n'avait posé aucun souci aux propriétaires qataris du club parisien, qui avaient prévu de voyager en Arabie Saoudite l'hiver dernier avant que le Covid ne repousse ce nouveau rapprochement.