PSG : Messi redoute une deuxième trahison du Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti pour quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été, Lionel Messi n’est pas insensible à l’approche du FC Barcelone. Le club catalan tente de récupérer son ancien attaquant et affiche publiquement ses intentions. Mais par expérience, l’Argentin préfère éviter de s’emballer.

Le FC Barcelone poursuit son opération séduction. Déterminé à récupérer Lionel Messi, le récent champion d’Espagne ne cesse de lui lancer des appels du pied. Le président Joan Laporta vient d’annoncer que le Barça ne craignait pas la concurrence de l’Arabie Saoudite. Pendant que les membres du vestiaire défilent les uns après les autres pour encenser le meneur de jeu en fin de contrat au Paris Saint-Germain.

Laporta:



"Messi a eu des incidents désagréables avec les fans à Paris, je ne vais pas le déranger pour le moment. Nous avons échangé quelques messages récemment. Le Barça est la maison de Messi et le Barça peut rivaliser avec l'Arabie Saoudite et tout le monde." pic.twitter.com/2Qb7BJG5AC — FR Barça (@FRBarca_) May 15, 2023

« J’aimerais jouer avec Messi ici, a encore confié l’attaquant Robert Lewandowski au journaliste polonais Tomasz Wlodarczyk. Il a changé de style ces dernières années, et c’est plus facile de jouer avec des joueurs qui comprennent le football aussi profondément que lui. Il pense différemment, se positionne différemment sur le terrain, joue le ballon différemment. Il a un sens du jeu unique au monde. » Ces messages n’ont sûrement pas échappé à l’Argentin, toujours muet sur son avenir.

Et pour cause, Lionel Messi ne prendra aucune décision avant la fin de la saison. Si le FC Barcelone se montre confiant, rien ne garantit le retour de la Pulga. On pourrait néanmoins en savoir plus dans les prochains jours étant donné que Mundo Deportivo parle d’une semaine décisive. En effet, le Barça va savoir si la Liga accepte son plan économique, celui qui permettra peut-être aux Blaugrana de réduire leur masse salariale et de recruter. Bien sûr, ce feu vert tant attendu passera par d’autres étapes.

Messi reste méfiant

Le Barça, qui donnera la priorité aux prolongations offertes, devra aussi vendre plusieurs éléments. L’entraîneur Xavi sera chargé de montrer la sortie aux indésirables qui n’ont pas encore été informés de leur situation. Le technicien a en revanche communiqué avec Lionel Messi ces derniers mois, notamment sur son éventuelle utilisation à Barcelone. Pas (encore) de quoi s’emballer pour le champion du monde qui n’a pas oublié les conditions de son départ en 2021. Le sextuple Ballon d’Or était parti rencontrer Joan Laporta en pensant signer une prolongation, avant de quitter le bureau en larmes.