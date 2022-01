PSG : Messi provoque un clash Benzema-Rothen

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Loin d’être à l’apogée de son art depuis sa signature au PSG, Lionel Messi fait souvent l’objet de vives critiques de la part de Jérôme Rothen.

Au moment de la cérémonie du Ballon d’Or, le consultant de RMC avait par exemple fait part de son incompréhension devant le sacre de Lionel Messi alors que des joueurs tels que Jorginho, Karim Benzema ou encore Robert Lewandowski concourraient également. Au micro de Téléfoot, l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France avait tenu à défendre Lionel Messi, affirmant que « celui qui critique Messi, c’est qu’il n’a rien compris au foot ». Des propos qui ont provoqué la colère de Jérôme Rothen, lequel a sèchement répondu à Karim Benzema sur l’antenne de RMC.

« Quand il parle comme ça, c’est qu’il n’a pas regardé les matchs du PSG, ce n’est pas possible » analyse Jérôme Rothen avant de poursuivre. « Parce que s’il les regardait, il serait au moins un petit peu critique. Il dirait : ‘Oui en effet, ce n’est pas le Messi que l’on connaît qui est arrivé au PSG.’ Voilà pourquoi la critique est aussi constructive, elle n’est pas toujours dans la négativité. Ce n’est pas parce qu’on dit que Messi n’est pas à son meilleur niveau qu’on est quelqu’un qui n’y connaît rien au football, je suis désolé » regrette Jérôme Rothen, loin d’être sur la même longueur d’onde que Karim Benzema à ce sujet.

INCROYABLE | Lionel Messi possède le PIRE ratio tir/buts du top 5 européen, juste derrière Joâo Cancelo. pic.twitter.com/4vSEVVyR2c — Foot Francais. (@Foot_Francais__) January 24, 2022

« Karim (Benzema), tu vas trop loin »

Celui qui anime désormais son émission Rothen s’enflamme sur RMC a conclu en adressant un message direct à Karim Benzema. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco n’a pas apprécié la petite pique de Karim Benzema à son encontre. « Je n’ai pas la science infuse. Mais me sentir accusé par Benzema de ne rien connaître au football, quand tu as 16-17 ans de carrière au haut niveau, que tu joues au football depuis l’âge de 5 ans, que dès l’arrêt de ma carrière je suis devenu consultant parce que j’aime le foot et que c’est ma passion, excuse-moi Karim mais là tu vas un peu trop loin » a lancé Jérôme Rothen, remonté après les propos de Karim Benzema à son égard au sujet de Lionel Messi, qui divise visiblement plus que jamais en cette saison 2021-2022 au PSG.