PSG : Messi poussé vers Paris, ça attaque de partout

Dans : PSG.

Si même la presse espagnole s’y met… Le départ de Lionel Messi en fin de saison, peu importe les résultats sportifs et le verdict de l’élection présidentielle, ne fait plus beaucoup de doute en Catalogne.

Malgré les promesses, le départ manqué de l’été dernier et la lassitude de l’Argentin est visible, et le sextuple Ballon d’Or estime avoir besoin d’un nouveau défi pour finir sa carrière sans être empêtré par la situation actuelle du FC Barcelone. La question n’est donc plus « Va-t-il partir ? », mais plutôt « Pour aller où ? ». Le PSG tient la corde, et même la presse espagnole le reconnait. Alors que le projet de Manchester City a du sens avec Pep Guardiola et l’arrivée dans un championnat très médiatisé et compétitif, le forcing du Paris SG est en train de payer, et ce à tous les niveaux. Financièrement, le Qatar est prêt à prendre le relais pour effectuer une offre copieuse. Sportivement, le PSG sort d’une finale de Ligue des Champions, ce que le Barça semble loin de pouvoir réaliser à nouveau. Et au niveau de l’extra-sportif, Paris marque aussi des points.

Neymar, Di Maria ou Paredes vantent régulièrement la vie dans la capitale française à Lionel Messi et sa famille. Si l’histoire de l’apprentissage du français laisse circonspect, l’épouse de l’Argentin, Antonella pousserait largement vers une arrivée à Paris avec ses enfants, plutôt qu’à Manchester, affirme Don Balon. Et l’influence du mannequin argentin, mariée depuis plus de 10 ans avec Messi, n’est pas à négliger dans ce choix important, qui sera effectué aussi bien pour sa carrière que pour sa vie familiale. Un point de plus donc pour le PSG, qui avance doucement ses pions même si tout cela reste encore fragile tant que les négociations n’ont pas réellement débuté. Et cela se fera certainement au printemps, une fois que la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sera passée.