PSG : Messi, Neymar, Mbappé, il a compris le message

En attendant l’arrivée de Christophe Galtier, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont déjà commencé leur mercato estival. Avec un nouveau départ en préparation.

Luis Campos et Antero Henrique sont déjà à pied d'œuvre pour répondre aux grandes exigences des Qataris. Si le premier cherche à négocier les arrivées de plusieurs éléments pour renforcer le PSG en vue de la saison prochaine, le second a pour mission de faire partir certains joueurs. Alors que la tâche s’annonce difficile pour quelques indésirables, les jeux sont déjà faits pour Pablo Sarabia. Sous contrat avec Paris jusqu’en 2024, l'international espagnol va effectivement bientôt repartir. En effet, selon les informations de Todo Fichajes, l'Atlético de Madrid et le PSG sont proches d’un accord sur la base d’un prêt avec une option d'achat comprise entre 15 et 18 millions d’euros. Un deal qui convient à toutes les parties.

Sarabia prêté à l'Atlético de Madrid avec une option d’achat

Révélé à Getafe (2011-2016) puis au FC Séville (2016-2019), le joueur de 30 ans va donc retrouver la Liga. Transféré au PSG contre un chèque de 18 ME, Sarabia n’a jamais vraiment réussi à trouver sa place dans l’attaque du club de la capitale française. Pas simple en même temps, sachant que pour avoir une place dans le onze de départ, il faut pousser Messi, Neymar ou Mbappé sur le banc des remplaçants. Mais après sa belle saison du côté du Sporting Portugal, où il a marqué 21 buts et délivré 9 passes décisives, Sarabia avait la côte sur ce marché des transferts. Et c’est donc l'Atlético qui va rafler la mise. Logique quand on sait que Diego Simeone est fan du joueur depuis quelques années maintenant. Les deux hommes vont donc se donner rendez-vous au Wanda Metropolitano avec l’ambition de remettre les Colchoneros en haut de l’affiche.