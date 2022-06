PSG : Messi, la plus grande arnaque de l’histoire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire, Lionel Messi ne fait pas l’unanimité. D’autres observateurs ne sont pas du même avis et soulignent son manque de personnalité, à l’image du Néerlandais Marco van Basten qui lui préfère nettement Diego Maradona.

Lionel Messi est-il le meilleur joueur de l’histoire ? Pour certains, le débat n’existe pas. Les sept Ballons d’Or remportés par l’Argentin suffisent à ses partisans pour justifier ce statut. Il est vrai que l’attaquant du Paris Saint-Germain a au moins marqué toute une génération avec ses exploits. Mais son palmarès et ses performances restent insuffisants pour d’autres observateurs, et notamment les pro-Cristiano Ronaldo qui soulignent souvent son incapacité à briller en dehors de la Catalogne. Ou encore son manque de personnalité comparé à d’autres stars du ballon rond.

C’est notamment l’argument utilisé par Marco van Basten, qui reproche à Lionel Messi sa tendance à se cacher lorsque les choses tournent mal. « Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire, a estimé la légende néerlandaise dans un entretien accordé au magazine France Football. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque. (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. »

« Messi, un joueur magnifique mais… »

« Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe, a comparé Marco van Basten, plus admiratif d'autres légendes du football. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre. Je n’oublie pas Cristiano Ronaldo, Platini ou Zidane. » Pour le triple Ballon d’Or, le Parisien arrive loin dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l’histoire. Il faut dire qu’à l’heure actuelle, la Pulga n’est pas dans la meilleure période de sa carrière, lui qui vient de terminer une saison décevante avec le Paris Saint-Germain.