PSG : Messi et Neymar virés pour garder Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain passe inévitablement par une refonte de l'effectif et un changement d'entraîneur. Lionel Messi et Neymar seront impactés par la décision de l'attaquant français.

Nasser Al-Khelaifi et l’émir du Qatar se tordent le cerveau depuis des mois afin de savoir ce qu’il faut réellement faire pour essayer de convaincre Kylian Mbappé de signer une prolongation au PSG. Les dirigeants de club neuf fois champions de France ont fait une offre financière record (100 millions d’euros de prime de fidélité et un salaire de 50 millions d’euros net par mois), puis ils ont accepté le principe d’un contrat de seulement deux ans supplémentaires, avec une clause permettant de partir en 2023. Mais pour l’instant, l’attaquant aux 163 buts sous le maillot parisien réfléchit toujours à son avenir comme il l’a plusieurs fois répété ces dernières semaines. Tandis que du côté du Real Madrid on patiente en essayant de se convaincre que Kylian Mbappé va bien signer libre au prochain mercato, Paris doit toujours trouver de quoi montrer au champion du monde qu’il est vraiment le patron de l’équipe et le seul capable de permettre de mener le PSG vers le sacre en Ligue des champions.

Neymar et Lionel Messi ne sont pas l’avenir du PSG

S’il apprécié de côtoyer Neymar et Lionel Messi, et qu’il respecte énormément les deux anciens joueurs du FC Barcelone, Kylian Mbappé pourrait voir comme un signe positif le fait que Nasser Al-Khelaifi confirme les rumeurs lancées par L’Equipe, à savoir que Neymar sera mis sur le marché des transferts dès cet été. De même, le départ de Lionel Messi, à qui il reste un an de contrat, pourrait être précipité afin d’adresser un signe de confiance absolue au clan Mbappé. « Pour l’installer au centre du projet sportif et économique, le PSG doit lui faire de la place. En résumé, il ne peut y avoir qu’un chef dans l’équipe et, tant que le Brésilien travaillera à Paris, il prendra le plus gros salaire, tirera les pénaltys, jouera à gauche dans un 4-3-3. Bref, il sera mécaniquement la tête de pont, quand bien même son niveau ne le lui permet plus. Entre les deux hommes, question talent et amour du PSG, il n’y a plus de doute et surtout plus de match. En cédant Neymar, et à un an de la fin du contrat de Leo Messi, qui aura juste achevé sa carrière européenne dans la capitale française », explique Dominique Sévérac.

Un mercato fait pour Mbappé, mais pas par Mbappé

Toujours dans l’optique de donner les clés du Paris Saint-Germain, du moins sur le plan sportif, à Kylian Mbappé, l’idée serait également de faire un mercato destiné à organiser le jeu de l’équipe parisienne autour du joueur de 23 ans. Bien évidemment, Leonardo, ou son remplaçant, ne demandera pas à Mbappé de lui donner une liste avec les joueurs qu’il veut voir rejoindre le PSG, afin d’avoir des coéquipiers qui s’adaptent à son jeu et uniquement à son jeu. Bien évidemment, cela sera une révolution, puisque depuis le rachat par QSI en 2011, Nasser Al-Khelaifi avait pour habitude d’empiler les stars sans une vraie logique sportive. Mais s’il veut conserver celui qui est considéré comme le meilleur footballeur du monde, le dirigeant qatari n’a pas vraiment d’autre solution. Kylian Mbappé ne veut pas pleurer chaque année en Ligue des champions, et quand il voit Karim Benzema et Madrid passer les tours en C1, nul doute qu’il faut lui vendre un peu de rêve. C’est désormais la mission numéro 1 des responsables du club français, et il va falloir faire vite car celui qui vient d'atteindre la barre des 70 millions de followers sur Instagram va prendre rapidement une décision attendue par toute la planète foot.