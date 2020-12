PSG : Messi et Neymar au Barça dans un an, c'est promis !

Dans : PSG.

Le FC Barcelone n’a plus un sou, est en perdition sur le terrain, voit sa star Lionel Messi se trainer, mais le club catalan est aussi en campagne présidentielle.

Et qui dit campagne, dit forcément promesses. Chacun y va de son annonce chez les socios qui briguent le poste de président du FC Barcelone. Pour Jordi Farré, la donne est simple : s’il est élu en janvier 2021, il fera tout pour réunir Neymar et Lionel Messi. Et pas au PSG bien évidemment. Mais avant tout chose, le candidat à la présidence espère voir le Brésilien s’aplatir pour s’excuser de son comportement. Ce sera le premier pas demandé pour accomplir ce qui est présenté comme le désir de Neymar, celui de revenir au FC Barcelone.

« Neymar sera le bienvenu, mais la première chose qu'il doit faire est de retirer ses poursuites, de demander pardon sans humiliation... nous faisons tous des erreurs. Nous avons échangé avec son entourage et ils ont parlé de 'rentrer à la maison'. Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans l'équipe ? Il existe une option qui est la 'transfer request'. A 40-45 millions d’euros, il viendrait. Messi et Neymar vont jouer ensemble au Barça l'année prochaine. Je suis sûr que Messi ne veut pas partir. J'ai parlé avec son entourage, je n'ai progressé en rien, mais il m'a dit qu'il voulait rester, un projet gagnant. Mon projet est de le prolonger d’une année sur l’autre, puis de créer une marque commune entre Messi et le Barça, de faire en sorte qu’il en soit le président d’honneur », a assuré sur la RAC 1 celui qui a porté la motion de censure à l’encontre de Josep Maria Bartomeu, et assure être en contact direct à la fois avec Lionel Messi, qui veut rester, et Neymar, qui souhaite revenir. Des affirmations qui peuvent légitimement être prises avec quelques pincettes, sachant que l’Argentin n’a pour le moment absolument pas confié son désir de prolonger, et que Neymar essaye, lui, de rester au PSG sur le long terme.