PSG : Messi encore harcelé par la Team Barça

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, une petite musique se répète et elle incite Lionel Messi à revenir au FC Barcelone après sa deuxième saison au PSG.

Auteur d’une première saison décevante au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a la ferme intention de mettre les pendules à l’heure en 2022-2023. La star argentine a réalisé une préparation complète et semble bien plus enclin à effectuer une grosse saison sous les couleurs du PSG. Sa prestation lors du Trophée des Champions, qui lui a valu le titre honorifique d’homme du match contre Nantes, parle pour lui. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi aura par ailleurs un choix important à faire pour son avenir en mai prochain. Et tandis que le PSG aimerait beaucoup le prolonger jusqu’en 2024, le FC Barcelone se met en ordre de bataille pour faire revenir « La Pulga ». Après les déclarations du président Joan Laporta, c’est au tour de Cesc Fabregas, ancien coéquipier de Lionel Messi en Catalogne, d’inviter l’Argentin à revenir.

Fabregas invite Messi à revenir au Barça

« En tant que fan de Barcelone, j'espère et souhaite que Messi revienne à Barcelone. Il lui reste un an à Paris. J'adorerais. C'est un rêve que le club et tous les fans ont. Le football est très capricieux. Je vous parle en tant que fan » a confié l’ex-milieu de terrain de l’AS Monaco et du FC Barcelone au micro de la COPE. Des déclarations d'un ami proche, avec qui il était notamment cet été en vacances, qui rejoignent celles de Joan Laporta, qui a tenu un discours similaire dans la semaine. « J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je pense que Messi a été le joueur le plus important de notre histoire. Pendant une longue période de succès, il a été le leader. C'est lui qui a enthousiasmé nos supporters. Nous ferons de notre mieux pour que Messi termine sa carrière à Barcelone et soit applaudi par tout le monde » a confié le président du Barça, qui vient de réaliser un très gros mercato et qui rêve d’un coup resplendissant l’été prochain avec le retour au bercail de Lionel Messi. Le Barça a donc décidé, pas tous les moyens, de ne pas lâcher d'une semelle l'Argentin cette saison.