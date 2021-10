PSG : Messi encore Ballon d’Or, c’est écrit d’avance ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le 29 novembre prochain, le Ballon d’Or sera dévoilé et Lionel Messi est le principal favori selon Dominique Sévérac.

L’année dernière, le trophée n’avait pas été décerné en raison de la coupure liée à la crise sanitaire. Un coup dur pour Robert Lewandowski, qui était le favori absolu pour décrocher le Ballon d’Or. Qu’en sera-t-il pour l’édition 2021 ? L’attaquant polonais du Bayern Munich est toujours un candidat crédible au même titre que Karim Benzema ou Jorginho. Mais selon Dominique Sévérac, lequel s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Lionel Messi reste le principal favori à sa propre succession. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Copa America, a des arguments à faire valoir mais ses prestations d’ici la fin de l’année civile avec le PSG seront déterminantes.

Messi favori, Sévérac n'a aucun doute

« Je n’ai pas attendu qu’il y ait ce but face à City pour me dire que Lionel Messi était le meilleur joueur du monde. Il a fini meilleur buteur du championnat espagnol (30 buts), qui je crois est l’un des meilleurs championnat du monde. Cet été, il a gagné une compétition qui s’appelle la Copa America, qui est beaucoup moins technique mais il a quand même survolé la compétition. Il y aura bientôt la remise du Ballon d’Or et il reste le favori. Il est le meilleur joueur du monde naturellement et je n’attends pas un but à la 74e minute pour le constater » a lancé le journaliste de RTL et de La Chaîne L’Equipe, intimement convaincu que Lionel Messi a toutes les cartes en main pour décrocher un nouveau Ballon d’Or en 2021. Cela serait bien sûr un événement incroyable pour le Paris Saint-Germain, mais l’Argentin a de sérieux concurrents et pour l’instant, il est clair que rien n’est joué. Karim Benzema et Robert Lewandowski n’ont pas dit leur dernier mot…