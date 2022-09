PSG : Messi de nouveau trahi, le Barça soupçonné

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi pourrait partir libre au terme de la saison. Une hypothèse qui profiterait au FC Barcelone, à supposer que le président Joan Laporta soit sincère.

L’été prochain, Kylian Mbappé ne sera pas le seul cas épineux du Paris Saint-Germain. L’attaquant français, qui avait en réalité signé jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option, se retrouvera à un an de la fin de son contrat. Mais de son côté, Lionel Messi sera peut-être en mesure de partir libre si la situation n’évolue pas d’ici là. Le club de la capitale envisage de lui proposer une prolongation si ses performances restent au niveau attendu. Sauf que l’Argentin refuse d’évoquer son avenir avant la fin de la Coupe du monde au Qatar.

Autant dire que les rumeurs de départ ne cesseront pas tant que ce dossier ne sera pas réglé. Et pour cause, le FC Barcelone a publiquement émis l’idée de récupérer sa légende. Le président Joan Laporta s’est exprimé à plusieurs reprises sur sa volonté de ramener Lionel Messi, qu’il avait lui-même poussé vers la sortie l’année dernière pour des raisons financières. Depuis, de nombreux amoureux du Barça rêvent d’un retour de la Pulga. A commencer par son ami Cesc Fabregas.

