Lionel Messi au PSG, Leonardo refuse un piège énorme !

Dans : PSG.

Répondant à Canal+ concernant la possibilité de faire venir Lionel Messi au PSG, Leonardo est resté très prudent et a évité de trop se mouiller dans cette opération possible.

Depuis mercredi soir, toute l’Europe a le regard tourné vers le Paris Saint-Germain, Neymar ayant officiellement fait savoir qu’il voulait jouer avec Lionel Messi la saison prochaine. Le retour de la star brésilienne au Barça semblant impossible, c’est la venue du sextuple Ballon d’Or au PSG qui parait donc le plus envisageable possible, d’autant plus que l’Argentin arrive dans les derniers mois de son contrat avec le FC Barcelone et a clairement fait comprendre en août dernier qu’il ne voulait pas prolonger. Présent samedi soir à Montpellier, Leonardo a été interrogé sur les propos de Neymar à Old Trafford et la possibilité de voir Lionel Messi signer à Paris lors du prochain mercato.

Le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a évité de se mouiller face à Laurent Paganelli. « C’est normal que Neymar ait parlé de Messi, il répondait à un journaliste argentin. Mais on doit garder le respect, Lionel Messi est un joueur de Barcelone. Quand on touche à un de nos joueurs, on n’est pas content. Alors, on ne touche pas aux joueurs des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato, on est train content de ce que l’on a fait, de l’effectif que l’on a. C’est pour cela qu’aujourd’hui, on a beaucoup de respect pour Barcelone, pour Messi, mais ce n’est pas le moment de parler de cela », a fait savoir Leonardo, conscient que si un accord doit être trouvé avec la star argentine il faudra être patient et prudent.