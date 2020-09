PSG : Messi au Paris SG, le patron du Barça en rigole

Dans : PSG.

A l’image de Manchester City, le Paris Saint-Germain se tient à l’affût en cas de départ de Lionel Messi. Pas de quoi paniquer pour le FC Barcelone, apparemment certain que sa star ne bougera pas cet été.

Ce mercredi pourrait être une journée décisive pour l’avenir de Lionel Messi. Son père et agent Jorge a en effet prévu de se réunir avec Josep Maria Bartomeu pour tenter de trouver un accord concernant le départ de l’Argentin, même si pour l'instant rien ne s'est passé. « Difficile que Lionel reste à Barcelone », a confié l’intermédiaire à la Cuatro à son arrivée en Catalogne, comme pour annoncer la couleur à son interlocuteur. Mais il en faudra beaucoup plus pour faire craquer le président du Barça. Car de son côté, le dirigeant reste ferme et refuse d’envisager la sortie de son attaquant cet été.

Selon les informations de la Cadena SER, le vice-champion d’Espagne a même prévu de porter plainte contre Lionel Messi et son possible futur club si jamais la FIFA l’autorisait à jouer pour une autre équipe. Pour rappel, la Liga a clairement indiqué au capitaine blaugrana qu’il n’obtiendrait pas le document nécessaire à son départ avant d’avoir payé les 700 millions d’euros de sa clause libératoire. C’est pourquoi le Barça, qui se dit persuadé d’avoir la loi du travail espagnol de son côté, estime qu’aucune formation en Europe, que ce soit Manchester City, le Paris Saint-Germain ou l’Inter Milan, n’osera s’exposer au risque de payer cette énorme indemnité à l’avenir. Il faut dire que le risque n’est pas négligeable.