PSG : Messi a pris une décision radicale pour son avenir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Lionel Messi dispose d’une année en option pour rester à Paris jusqu’en 2024.

A en croire de nombreux échos depuis le début de la semaine, Lionel Messi est particulièrement attristé par les potentiels départs de Mauro Icardi, d’Angel Di Maria et de Leandro Paredes à la fin de la saison. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont ciblé les trois internationaux argentins comme de potentiels partants en raison de leur gros salaire et de leur rendement sportif décevant. Lionel Messi ne vit pas très bien les départs de ses meilleurs amis du vestiaire, mais n’a cependant pas l’intention de partir. Comme indiqué par Mundo Deportivo en début de semaine, La Pulga n’a jamais songé à partir et souhaite s’imposer au Paris Saint-Germain ainsi que briller en Ligue des Champions avec le club de la capitale. En revanche, il n’y a quasiment aucune chance de le voir activer son année de contrat en option selon les informations de Don Balon.

Messi, les Etats-Unis après le PSG ?

Le média espagnol dévoile que Lionel Messi a bel et bien l’intention de quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2023. Et le plan de carrière de l’ancien capitaine du FC Barcelone est limpide, il souhaite rejoindre les Etats-Unis au terme de son contrat au Paris SG. Par le passé, Lionel Messi a par exemple été cité comme une piste de prestige de David Beckham pour renforcer la franchise de l’Inter Miami. Le contact n’a jamais été rompu entre la superstar du football anglais et Lionel Messi, ce qui peut laisser penser que l’actuel n°30 du PSG rejoindra Miami à la fin de son contrat au PSG. En Espagne, certaines rumeurs ne cessent d’associer Lionel Messi à son club de toujours du FC Barcelone mais économiquement, un retour de La Pulga en Catalogne semble totalement impossible. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain devrait profiter encore une saison de Lionel Messi avant un départ d’ores et déjà acté en interne pour 2023.