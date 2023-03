PSG : Messi a déçu les Parisiens au Mondial

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors qu'il négocie une prolongation, Lionel Messi ne fait pas l’unanimité chez les observateurs du Paris Saint-Germain. Depuis son retour du Mondial au Qatar, l’attaquant argentin est pointé du doigt pour son manque de détermination.

Si le Paris Saint-Germain souhaite séparer la MNM, Lionel Messi n’est apparemment pas visé. Le club de la capitale ne compte pas se séparer de l’Argentin qui discute actuellement d’une prolongation avec ses dirigeants. L’attaquant en fin de contrat n’a pourtant pas répondu aux attentes en Ligue des Champions, pas même au niveau de l’état d’esprit. On se souvient d’une bien meilleure mentalité pendant le Mondial 2022. D’où les réticences d’Eric Rabesandratana au moment de prolonger la Pulga.

Des stats en trompe-l'oeil

« Il faut faire attention quand on parle de Lionel Messi, a prévenu le chroniqueur de France Bleu Paris. Quand on regarde ses statistiques, c’est 65 matchs pour 29 buts et 31 passes décisives. Il est donc décisif, comme on pouvait s’y attendre. Il est dans ses standards. Maintenant, au PSG il y a un projet, celui de gagner la Ligue des Champions. Donc on observe plus attentivement ce genre de matchs plutôt qu’un PSG-Rennes. A ce niveau, on peut donc être déçu de Lionel Messi. C’est là où l’on reste sur notre faim. »

🚨EXCL : Messi 🇦🇷💫



▫️La priorité de Messi est de revenir à Barcelone.



▫️Le Barça de trouver des solutions pour faire revenir.



▫️Luis Campos tente toujours de le prolonger au PSG. Discussions en cours.https://t.co/NTpNkBlA0t



Avec @sebnonda — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 17, 2023

« On ne sent pas une grande détermination. On l’a vu avec l’Argentine durant la Coupe du monde. Même si toute l’équipe joue pour lui, il s’est montré déterminé. On a senti un engouement. Là, c’est un peu mieux que sa première année, mais ce n’est pas assez. On attend beaucoup plus de Lionel Messi, en-dehors de ses statistiques. Une prolongation ? QSI veut le prolonger. Mais j’ai l’impression qu’il ne s’inscrit pas dans le projet du PSG. On a besoin de joueurs plus déterminés », a conseillé l’ancien Parisien, pas persuadé de l’attachement de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.