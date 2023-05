PSG : Messi a découvert un club unique au monde

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Incapable d’aider le Paris Saint-Germain à franchir un cap, Lionel Messi n’est pas épargné par les supporters. Pour son ancien coéquipier Ander Herrera, l’Argentin représente une cible facile.

Déjà sifflé la saison dernière, Lionel Messi n’a pas augmenté sa cote auprès des supporters. Les fidèles du Paris Saint-Germain ont pu constater la nette différence entre ses performances au Mondial 2022 et celles avec le club francilien en deuxième partie de saison. Le meneur de jeu argentin a notamment déçu contre le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La Pulga s’est donc à nouveau retrouvée dans le viseur des fans. Une situation anormale pour son ancien coéquipier Ander Herrera, encore marqué par le contexte parisien.

« J'admirais Leo Messi avant de le connaître, et après l'avoir connu je l'admire encore plus en tant que footballeur et en tant que personne, a confié le milieu de Bilbao à beIN Sports. Je comprends que Paris soit un endroit où il n'y a pas beaucoup de patience. L'obsession de gagner la Ligue des Champions n'aide pas. Je pense que c'est la seule équipe au monde qui, si elle ne gagne pas la Ligue des Champions, vit un échec. Toutes les autres équipes peuvent faire de bonnes saisons sans gagner la Ligue des Champions. Comme le FC Barcelone par exemple. On peut dire qu'ils ont fait une bonne saison sans gagner la Ligue des Champions. »

Les stars ciblées au PSG

« Mais à Paris, cette patience et ce calme n'existent pas alors que les choses prennent du temps. J'étais très proche de la gagner. J'étais à un but de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Et c'est vrai qu'on perçoit qu'il y a une obsession de la gagner. Et à la fin, qui paie pour ça ? Les meilleurs joueurs de l'équipe, ce sont eux qui reçoivent les critiques. C'est logique, comme on dit ça va avec le salaire », a regretté l’ancien Parisien, qui ne semble pas regretter son départ.