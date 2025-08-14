PSG ‍: Meslier après Chevalier, Paris enchaîne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Lucas Chevalier à Lille, le PSG pourrait recruter un second gardien français lors de ce mercato. Le club parisien songe désormais à Illan Meslier, devenu indésirable à Leeds.

Le transfert de Lucas Chevalier et la mise à l’écart de Gianluigi Donnarumma n’ont pas définitivement mis un terme au chantier des gardiens au Paris Saint-Germain. D’abord, il va falloir trouver une porte de sortie au champion d’Europe italien et malgré l’annonce d’un accord avec Manchester City, rien n’est encore fait. Ensuite, l’incertitude plane aussi autour des autres portiers de l’effectif, Matvey Safonov et Arnau Tenas. Le gardien espagnol est courtisé en Liga et en Italie, où Côme lui fait les yeux doux.

EXCLUSIVE: Champions League winners PSG are considering signing Leeds United's Illan Meslier, with three clubs in the running | @leeds_utd_news #LUFC



via @GraemeBailey https://t.co/dZV4VGhQyp — Ailsa Cowen (@ailsawrote1) August 13, 2025

Quant au Russe, il ne se voit pas partir mais l’arrivée de l’international ukrainien Illya Zabarnyi pourrait être un problème susceptible de motiver le PSG à l’idée de l’éjecter. Si tous ces départs venaient à se confirmer, Paris devrait alors recruter un nouveau numéro 2. Cela tombe bien, le journaliste Graeme Bailey affirme que le vainqueur de la Ligue 1 est très intéressé à l’idée de faire venir Illan Meslier. Gardien de Leeds depuis 2020, l’ancien Lorientais n’est plus en odeur de sainteté chez le promu en Premier League, qui vient de dépenser plus de 15 millions d’euros pour faire venir Lucas Perri en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Illan Meslier au PSG, la très grosse surprise ?

La tendance est à un départ pour Meslier après une saison en dents de scie l’an passé, et le PSG songerait à en profiter. L’idée est de continuer à franciser l’effectif avec l’achat d’un gardien qui correspond au profil recherché par Luis Enrique. Illan Meslier avait notamment été très apprécié par Marcelo Bielsa pour son excellent jeu au pied il y a quelques années. Et même si sa progression a stagné, le Paris Saint-Germain semble chaud à l’idée de tenter le coup pour doubler le poste de Lucas Chevalier. A un an de la fin de son contrat, le natif de Lorient est accessible pour à peine plus de 10 millions d’euros. Le jeu en vaut peut-être la chandelle pour le PSG, à condition bien sûr de se séparer d’Arnau Tenas et/ou de Matvey Safonov, en plus de trouver un point de chute au monument Gianluigi Donnarumma.