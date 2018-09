PSG : Mercredi 19 septembre, une date qui fait trembler Nasser et le PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

La semaine prochaine sera très importante et peut-être même décisive pour le Paris Saint-Germain. A la fois sur le plan sportif avec un déplacement à hauts risque mardi à Anfield pour y défier Liverpool, finaliste de la dernière Ligue des champions et auteur d'un début parfait en Premier League, comme le PSG en Ligue 1, mais également sur le plan règlementaire. Car si on a appris vendredi que l'UEFA n'avait rien à dire sur le mercato estival 2018 du Paris SG, c'est ce mercredi que la chambre de jugement de l'instance européenne du football se penchera sur les comptes de la saison 2017-2018, marquée par la double signature de Neymar et Kylian Mbappé.

Dans un premier temps, le gendarme financier du foot européen avait validé les chiffres du PSG, même si plusieurs contrats commerciaux avaient été revus à la baisse. Mais quelques jours plus tard, et sans que l'on sache pourquoi, l'UEFA avait annoncé que le dossier du Paris Saint-Germain allait de nouveau être étudié de près. Et c'est donc le mercredi 19 septembre que du côté de la Suisse, doux paradis fiscal où l'UEFA s'est installé, que les comptes du PSG vont à nouveau être étudiés, et que les représentants du club de la capitale seront entendus. A priori, la décision de la chambre de jugement sera communiquée dans les jours qui suivent. De quoi stresser encore un peu pour Nasser Al-Khelaifi, même si le patron du Paris SG semble zen.