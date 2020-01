PSG : Merci et au revoir, Thiago Silva vers la sortie !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2020, Thiago Silva ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé par Nasser Al-Khelaïfi.

Ces derniers mois, le capitaine du PSG a multiplié les appels du pied envers sa direction, afin de bien faire comprendre sa volonté de prolonger à Paris. « Prolonger, c’est ma volonté. On va en discuter prochainement. L'idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club » confiait notamment l’ancien défenseur du Milan AC, mi-novembre. Reste que du côté de Paris, on se laisse le temps de la réflexion et selon les informations du Parisien, elle n’avance pas dans le bon sens pour Thiago Silva.

Effectivement, le quotidien francilien affirme en ce début d’année 2020 que la tendance est plus que jamais à un départ de l’international auriverde à l’issue de la saison, en dépit des excellentes performances de ce dernier, qui font de lui le meilleur défenseur du PSG cette saison. L’idée de Leonardo, qui souhaitait déjà acheter Matthijs de Ligt l’été dernier, est de recruter un nouveau défenseur de stature internationale afin de relancer un nouveau cycle dans la capitale, et par ailleurs réinstaller Marquinhos à son poste de prédilection, à savoir défenseur central. Reste à voir si les performances de Thiago Silva en Ligue des Champions au printemps pourront faire changer d’avis Leonardo mais pour l’heure, c’est bien vers un départ pour zéro euro de Thiago Silva que nous nous dirigeons.