PSG : Merci au Qatar ! Il a été viré et fait allégeance

Dimanche soir, le PSG retrouvera Nantes et Antoine Kombouaré pour le trophée des champions. Le Kanak était l'entraîneur du club quand QSI est arrivé. Depuis, les stars se sont accumulées chez les Parisiens, au grand bonheur de Kombouaré.

Antoine Kombouaré vivra un match spécial dimanche soir à Tel-Aviv. Déjà parce qu'un Trophée des champions ce n'est pas habituel pour les Nantais ces dernières années. Ensuite, parce qu'il affrontera le PSG. Avec les Canaris, le club parisien est le club de cœur du Kanak qui ne s'en est jamais caché. Ancien défenseur des Parisiens pendant les années 1990, il les a aussi entraîné 20 ans plus tard. C'était d'ailleurs lui qui était sur le banc quand les Qataris ont débarqué dans la capitale et qui l'ont rapidement viré pour installer Carlo Ancelotti à sa place. Onze ans plus tard, le PSG a évolué et il est désormais dirigé par entraîneur français, Christophe Galtier, lequel a lui succédé à Mauricio Pochettino, débarqué à la fin de saison.

Le PSG apporte au foot français, Kombouaré est reconnaissant

Antoine Kombouaré ne reconnaîtra évidemment pas l'équipe qu'il avait en 2011-2012. A l'époque, il avait de bons joueurs comme Nenê, Javier Pastore ou Jérémy Menez, mais en 2023 son équipe aura affaire à du très lourd, le top mondial, avec en tête de gondole le septuple ballon d'or Lionel Messi. S'il a affiché ses craintes en tant qu'entraîneur nantais devant affronter ces joueurs, le supporter parisien qu'il est resté ne peut qu'admirer de tels compétiteurs. Pour lui, l'apport du PSG au football français est indéniable comme en témoigne cette constellation de stars présentes sur le terrain depuis plusieurs années, ce qui finalement profite à l'ensemble de la Ligue 1 et pas seulement à Paris.

Interrogé par le journal Le Parisien sur son licenciement du PSG en 2011, et sur ce qu'il pense de tout cela, Antoine Kombouaré ne crache pas dans la soupe, loin de là même. « Dès le jour d’après, j’ai supporté le PSG et j’aime ce club, ce qu’il devient. Je n’aurais jamais imaginé voir Ibrahimovic et même Beckham ! Maintenant, Neymar, Mbappé, Messi… c’est une autre dimension. N’ayons pas peur des mots, il faut dire merci au Qatar », confie l'entraîneur du FC Nantes, même s'il est déterminé à battre le Paris Saint-Germain ce dimanche dans le Trophée des champion. Un avis qui pourrait être plus largement partagé si le PSG arrivait à ramener à la France la deuxième Ligue des champions de son histoire, et ce pourquoi pas en fin de saison.