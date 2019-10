PSG : Même à 50 %, Paris marche sur la L1...

Dans : PSG, Ligue 1.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain était très attendu face à un nouveau riche de la Ligue 1, à savoir l’OGC Nice.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Di Maria, Icardi et consort n’ont pas beaucoup tremblé sur la Côte d’Azur avec une victoire convaincante (1-4). Et pour cause, cette année et plus encore que la saison précédente, le Paris Saint-Germain n’a aucune concurrence en Ligue 1. Un constat dommageable dressé par les observateurs mais également par les joueurs eux-mêmes à l’image du Nîmois Romain Philippoteaux, lequel a indiqué sur beIN SPORTS que même sans forcer, Paris était capable de plier le championnat.

« On est content d’avoir affronter le PSG dès le début de la saison (défaite 3-0 des Crocos). Je pense qu’en France, il n’y a pas de concurrence, personne ne leur arrive à la cheville. On le voit, même quand ils se relâchent un peu, derrière ils font rentrer des champions et ça déroule. Nous on est affronte lors du dernier match de la saison, j’espère que l’on sera sauvé à ce moment-là » a témoigné l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, pour qui il n’y a évidemment aucun suspense concernant l’identité du futur champion de France. Cette saison encore…