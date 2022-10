PSG : Mbappé vs Neymar, Galtier prêt à frapper fort

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La pression de Mbappé pour ne pas jouer en pivot, son entente magique avec Lionel Messi à Ajaccio, et la récente déclaration de Christophe Galtier : le PSG pourrait bien changer sa vision des choses en attaque.

Au tout début de saison, Lionel Messi et Neymar avaient profité de l’absence de Kylian Mbappé lors des premiers matchs pour prendre confiance, et montrer qu’ils étaient tout sauf finis. L’Argentin et le Brésilien avaient régalé, changeant totalement de niveau et d’attitude alors qu’ils venaient de passer la fin de saison précédente à voir l’attaquant français tirer le PSG vers le haut. Le week-end dernier en Corse, en l’absence de Neymar, ce sont Messi et Mbappé qui ont fait parler la poudre. Et visiblement, ce duo a marqué les esprits au PSG. Au point de provoquer des changements tactiques de la part de Christophe Galtier pour mettre en avant cette relation dévastatrice, avec Lionel Messi capable de trouver des passes géniales pour lancer Kylian Mbappé vers le but. En tout cas, pour Christophe Galtier, c’est un schéma qu’il va falloir reproduire plus souvent qu’en début de saison, et Neymar va aussi devoir l’accepter.

« J’ai demandé à mon staff d’avoir une réflexion pour avoir l’utilisation maximale de l’effectif et surtout mettre les joueurs dans leur zone préférentielle. Il est vrai qu’il y a cette réflexion de comment positionner au mieux le trio offensif. On a trois joueurs de classe mondiale. C’est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu’ils soient performants. Et pour cela, ils doivent être heureux et jouer dans leur registre », a signalé l’entraîneur du PSG, dans une déclaration qui est tout sauf anodine. En effet, Christophe Galtier fait bien comprendre avec cette prise de parole en conférence de presse qu’il n’a pas gravé dans le marbre le positionnement de chacun en attaque depuis le début de la saison.

Mbappé gagne le bras de fer face à Neymar ?

Cela peut être perçu comme une reconnaissance de l’agacement de Mbappé, qui ne veut pas être le point de fixation de l’attaque uniquement, ce fameux pivot, et qui a aussi envie de prendre les espaces en partant notamment de son côté gauche préféré. Avec ses jambes retrouvées, Lionel Messi fait figure de rampe de lancement et la complicité entre les deux joueurs a marqué les esprits à Ajaccio. Autant dire que le positionnement et l’attitude de chacun seront observés de près ce mardi face à Haïfa. D’autant plus que le PSG cherche encore la bonne tactique en raison de sa pénurie de défenseurs centraux. Il y a certainement des points à marquer, y compris pour les trois stars du PSG, dans la concurrence qu’ils se livrent pour tirer le PSG vers le haut.