PSG : Mbappé viré par le duo Neymar-Messi, impossible

Par Claude Dautel

Après la finale du Trophée des champions, pour laquelle il était suspendu, Kylian Mbappé rate le premier match de la saison de Ligue 1. Alors que le duo Neymar-Messi carbure, la star tricolore du PSG ne suscite aucun doute.

Une semaine après avoir décroché son premier titre de la saison, grâce à sa nette victoire face au FC Nantes (4-0), le Paris Saint-Germain débute le championnat de France par un déplacement à Clermont. Point commun à ces deux rencontres, l’absence de Kylian Mbappé. Suspendu pour le Trophée des champions, le joueur français est cette fois forfait en raison d’un souci aux adducteurs, une information officialisée vendredi par le club de la capitale. Même si Christophe Galtier aurait évidemment préféré avoir son numéro 7 à disposition, le successeur de Mauricio Pochettino sait que le duo composé de Lionel Messi et Neymar fonctionne à plein régime depuis le début de la phase de préparation. Les deux stars sud-américaines sont affûtées comme jamais et Galtier s’en réjouit ouvertement. Kylian Mbappé ne sera donc pas seul à mener le jeu du PSG comme c’était le cas la saison passée. Mais le champion du monde n’a rien à craindre.

Vivement que Mbappé revienne, le PSG a besoin de lui

Car ces derniers temps, et compte tenu du rendement des deux anciens joueurs du Barça, certains envisageaient la possibilité que le retour de Kylian Mbappé ne soit pas aussi simple que prévu. Lorsqu’il a été interrogé dans Le Parisien sur ce sujet, Christophe Galtier a d’abord rigolé avant de répondre sérieusement. « On attend tous le retour de Kylian, moi le premier. En prenant la décision de rester au PSG, il a envoyé un signal très fort, affiché son envie de réussir et de faire partie des premiers à gagner ce magnifique trophée avec Paris. Kylian est un élément in-dis-pen-sable du PSG. La saison dernière, il a porté le PSG de manière incroyable. Il va revenir dans ce trio naturellement fort. Je suis très impatient de voir ce que ça va donner. S’il est facile de réintégrer Mbappé au cœur du tandem Messi-Neymar ? Quand on a un joueur de classe mondiale, on ne réfléchit pas, on le met sur le terrain et après, on coordonne. Je sais, pour avoir récemment revu leurs matchs, qu’ils ont été terriblement bons ensemble en fin de saison dernière. Pourquoi ne le seraient-ils pas de nouveau ? », s’interroge, faussement l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Un peu plus de deux mois après sa prolongation de contrat jusqu'en 2025 au PSG, Kylian Mbappé n'a rien perdu de son talent et de sa motivation. Et bien évidemment, il retrouvera sa place dès que physiquement ses soucis seront à conjuguer au passé. Mais, il est clair qu'avec un Lionel Messi et un Neymar à 100%, ce qu'il souhaitait ouvertement, Mbappé va devoir accepter de partager la lumière. Reste seulement à savoir si ses deux coéquipiers continueront à afficher les belles intentions vues pendant toute la phase de préparation, car avec la saison vécue en 2021-2022, car pendant que le joueur français enchaînait les masterclass, l'Argentin et le Brésilien ont souvent déçu, et même pire puisqu'au printemps le départ des deux avait été évoqué.