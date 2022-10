PSG : Mbappé viré 3 matches, c'est la révolte à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'attitude de Kylian Mbappé commence à sérieusement agacer, l'attaquant du PSG semblant traîner sa misère sur les terrains de Ligue 1. Et si les supporters parisiens étaient heureux de sa prolongation, l'humeur est nettement moins favorable.

Fin mai dernier, lorsque le PSG et Kylian Mbappé officialisaient la décision du numéro 7 parisien de refuser l’offre du Real Madrid et de prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec Paris, l’enthousiasme était énorme au Parc des Princes, et dans les tribunes du stade parisien on était heureux de voir la star française tourner le dos à l’ogre madrilène. Cependant, cinq mois plus tard, l’humeur est nettement moins badine, car si Mbappé est toujours sous le maillot du Paris Saint-Germain, ce dernier traîne visiblement un gros moment de spleen. Si certains estiment que le joueur de 23 ans a raison, car les promesses faites par Nasser Al-Khelaifi n’ont pas été tenues, une vague monte du côté des fans parisiens, qui comme d’autres amateurs de football estiment que l’ancien Monégasque commence à sérieusement s’embrouiller tout seul dans sa carrière. Du côté de Paris United, on a déjà dépassé ce stade-là et les critiques contre Kylian Mbappé sont désormais très virulentes.

Kylian Mbappé provoque des vagues à Paris

Après le match nul du PSG à Reims, et le fameux #PivotGang affiché par l’attaquant français, qui a ensuite retiré son message sur Instagram, les membres du collectif Paris United ont vidé leur sac lors de leur célèbre podcast : Hors Jeu Capital. Kylian Mbappé exaspère ces fans du Paris Saint-Germain et ils n’ont pas hésité à enchaîner les attaques virulentes concernant son comportement actuel. Pour Nicolas Puiravau et Yacine Hamened, la fête est finie et les dirigeants du club de la capitale doivent rapidement reprendre le contrôle avant que tout cela ne tourne au carnage cette saison.

Il va chialer toute la saison sur son positionnement #Mbappé ? Il commence à nous casser les coui... la diva de Bondy. C'est à cause de ça qu'il perd 9 duels sur 10 face aux gardiens vous croyez ?? #SDRPSG #PSG #pivotgang pic.twitter.com/9d4VUyNMfb — Nicolas Puiravau (@nikop17) October 9, 2022

Nicolas Puiravau a été le premier à ouvrir le feu sur Kylian Mbappé. « S’il a prévu de faire la gueule comme ça jusqu’à la fin de saison, qu’il n’attende pas le mois de juin pour se barrer. Qu’il se barre au mois de janvier lors du mercato. Mbappé il boude, il est payé 130 millions d’euros par an pour jouer au football et il boude parce qu’il a le sentiment que c’est Neymar qui lui a pris sa place sur le côté gauche, c’est niveau embrouille de cour d’école (…) Il prend le PSG et l’équipe en otage. S’il voulait se casser il fallait qu’il se casse, on l’aurait remercié pour ses 5 années à Paris et on se serait quitté bon amis. Mais là le club a fait n’importe quoi et s’est mis à genou (…) Il ne supporte pas que Messi et Neymar soient meilleurs que lui en début de saison (…) Dès qu’on critique Mbappé, on en prend plein la gueule sur Twitter, Jésus Christ est de retour. Qu’il soit moins bon, ça arrive à tout le monde, il n’y a pas de problème, on ne lui demande pas de marquer des triplés à chaque match. Supporter du PSG, je ne comprends pas qu’on trouve des excuses au comportement de Mbappé. L’histoire des promesses non-tenues, c’est comme nous dire que Mbappé est le patron du PSG et que les autres joueurs sont à son service. Je le dis, son attitude est honteuse et déplorable et s’il part l’été prochain, alors on lui souhaitera une bonne continuation, mais là ça ne peut plus durer (…) Quand il va se remettre à jouer au football, ça va revenir, mais qu’il se taise et se reprenne (…) Un joueur comme Mbappé, ça ne lui ferait pas de mal qu'un coach lui dise : « écoute, ton comportement aujourd’hui ne me convient pas. Ce que tu fais, ce n’est pas satisfaisant et ce n’est pas acceptable. Je te mets sur le banc pour trois matchs et quand tu auras changé tu reviendras. Tu es meilleur que l’autre joueur, mais il a un meilleur état d’esprit que toi ». Mais au PSG, tu ne peux pas faire ça, c’est impossible sinon c’est la révolution dans le vestiaire », explique le membre de Paris United.

C’est mon avis et peu importe que ça plaise ou pas

Il peut devenir le meilleur buteur de l histoire du club, il ne sera pas une légende pour moi, il ne dégage rien pic.twitter.com/Wo1qm6K9EO — Yacine hamened (@yacine1607) October 9, 2022

Après cette première charge, c’est Yacine Hamened, membre de Paris United, éducateur sportif et auteur notamment du livre Les hors-jeu du football français, qui est lui aussi monté au créneau et s’est fâché très fort. « Ce que voulait Kylian Mbappé c’est 10 larbins pour lui permettre de marquer 40 buts dans la saison (…) Contre Reims, à un moment Mukiele fait une frappe et on voit Mbappé qui lui tourne le dos et lève les bras dans le genre « mais qu’est ce que c’est que cette frappe de merde et il me donne pas le ballon », à un moment il va falloir redescendre, ça devient saoulant pour les gens qui regardent et probablement les autres joueurs. Maintenant Mukiele va se forcer à jouer pour Mbappé, comme cela est le cas avec Hakimi. C’est insupportable (…) Que Kylian Mbappé fasse son équipe, et le PSG fera le reste, c’est une histoire de fou (…) Neymar voulait partir ? Merci, salut. Lionel Messi ne veut pas prolonger ? Merci, salut. Marquinhos hésite à prolonger, il veut doubler son salaire ? Merci, salut. Kimpembe, Verratti….vous pouvez tous partir, j’en ai rien à faire. Si Mbappé ne voulait pas rester, il ne devait pas rester. Il s’est fait embrouiller par Macron, et il est dégoûté. Il a 23 ans, on sait qu’il va partir et bien qu’il aille au Real Madrid ou à Liverpool. Même s’il marque 200 buts et qu’il aura des stats extraordinaires, mais il ne sera pas dans mon équipe all-stars qu’il ne m’aura rien donné. Il est préparé pour ce football-là, être en haut de l’affiche, avoir des stats, mais ce ne n’est pas un joueur de football. Soit Galtier le met à l’amende une fois pour toutes, soit on va attendre qu’on se casse les dents en huitième de finale de Ligue des champions contre une équipe cohérente », a prévenu un Yacine Hamened très agacé.