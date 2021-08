PSG : Mbappé vendu 200 millions d'euros, Lewandowski arrive

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La planète football est en train de trembler à une semaine de la fin du marché des transferts. Kylian Mbappé est plus proche que jamais de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Le club espagnol a fait une offre à 160 ME qui a été refusée par Nasser Al-Khelaïfi. Mais selon ESPN et des informateurs du Qatar, Florentino Pérez s’est vu répondre que le Paris SG consentirait à laisser partir son attaquant français si jamais une proposition à hauteur de 200 ME venait à être effectuée. Ce revirement s’explique par la volonté de Mbappé de jouer dès cet été au Real Madrid, et ce n’est pas le recrutement de Lionel Messi ou de Sergio Ramos qui l’a fait changer d’avis. Le Français a prévenu ses dirigeants : s’il n’était pas vendu cette saison au Paris SG, il jouerait bien évidemment pour l’équipe de la capitale française, mais partirait libre en fin de saison pour rejoindre la formation qui le fait rêver : le Real Madrid.

200M ?! — محمد الكعبي (@Qatari) August 24, 2021

Dans ces conditions, le Qatar a donc décidé de changer de stratégie, et d’accepter une vente de Mbappé en cas d’offre exceptionnelle, c’est à dire de 200 ME. Ce montant mirobolant s’explique aussi par la clause mise par Monaco en cas de revente de Mbappé sans prolongation, avec donc la garantie de récupérer 35 millions d’euros supplémentaires en bonus. Il reste désormais à savoir si Florentino Pérez va monter aussi haut pour recruter la superstar française, et conclure l’un des transferts les plus fous de ces dernières années.

Le PSG oublie Cristiano Ronaldo

Le PSG arriverait ainsi à faire un bénéfice sur les deux transferts, son recrutement puis son départ, alors que l’ancien monégasque n’a plus qu’un an de contrat. Mais bien évidemment, cela laisserait un énorme trou en attaque. Le nom de Cristiano Ronaldo a été évoqué à maintes reprises, mais il faut plutôt se tourner vers Robert Lewandowski. Malgré le forcing de Jorge Mendes, le Portugais ne fait pas forcément rêver au PSG. Au contraire de l’infatigable buteur polonais.

Oui, et Pini était à Paris encore hier soir... attention à la piste Lewandowski si jamais Mbappé devait partir... https://t.co/rfTO7yLu8e — Simone Rovera (@SimoneRovera) August 24, 2021

En effet, son agent était à Paris le week-end dernier, et ce n’était pas pour se promener au Jardin des Tuileries. Le journaliste italien Simone Rovera annonce ainsi que Pini Zahavi est tout à fait capable de placer l’attaquant du Bayern Munich au PSG en quelques jours. Même si pour cela, Nasser Al-Khelaïfi doit réinvestir une bonne partie de la somme reçue pour la vente de Kylian Mbappé. En tout cas, pour ceux qui estiment que tout est joué depuis des semaines, ce n’est peut-être pas pour rien que Lewandowski a récemment laisser fuiter des indices sur sa volonté de changer d’air.