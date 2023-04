PSG : Mbappé valide une piste surprenante au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherchera un attaquant de classe mondiale l'été prochain lors du mercato. Si les champions de France ont ciblé trois grands profils, ils pourraient finir par se rabattre sur Wilfried Zaha.

Le PSG sait que des changements sont attendus l'été prochain. Parmi les chantiers prioritaires du club de la capitale, on peut noter le poste d'attaquant. Cette saison, aucun joueur n'est à l'aise à ce poste et Kylian Mbappé ne souhaite pas évoluer au poste de numéro 9. Du coup, la direction francilienne se penche sur ce dossier avec le plus grand sérieux. Trois profils sont appréciés : Randal Kolo Muani (Francfort), Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples). Mais ces dossiers, très onéreux, seront difficiles à conclure, qui plus est avec la concurrence. Du coup, le PSG est aussi à l'affût dans le dossier menant à Wilfried Zaha (Crystal Palace).

Zaha au PSG, la surprise du mercato ?

L'international ivoirien sera en fin de contrat avec le club londonien en juin prochain. Le joueur de 30 ans aspire à jouer dans un club d'un meilleur standing. Selon les informations de Don Balon, il pourrait rebondir au PSG. Le club de la capitale apprécie son profil et n'aurait pas à dépenser le moindre centime pour convaincre Palace. Le média espagnol précise que le PSG a fait une irruption remarquée dans le dossier Zaha, mettant à mal les intérêts de Manchester United et Arsenal. Aussi, le Barça aimerait tenter sa chance dans ce dossier afin de concurrencer Robert Lewandowski. Mais à ce stade, le PSG est en tête et le choix Zaha conviendrait aussi à... Kylian Mbappé, dont on dit qu'il se ferait une joie d'évoluer avec l'attaquant ivoirien. Puissant, rapide, à l'aise avec le ballon et efficace devant le but, Zaha pourrait rendre de gros services au collectif du PSG mais aussi à Kylian Mbappé, autour duquel le projet sera axé la saison prochaine.