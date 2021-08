PSG : Mbappé va rester, le Qatar a la tête dure

Dans : PSG.

Alors que le Real Madrid s’apprête à faire une offre de 150 ME au PSG pour obtenir Kylian Mbappé dès cet été, Nasser Al-Khelaïfi n’envisage d’aucune façon un départ du français d’ici la fin du mois d’août.

Le silence et l’attitude de Kylian Mbappé commencent sérieusement à agacer les supporters parisiens, qui n’ont pas hésité à siffler leur numéro 7 lors de la présentation des équipes contre Strasbourg. L’international français a répondu sur le terrain avec une bonne prestation, avant de saluer le public du Parc des princes, en arborant un grand sourire. Une dernière fois ? L’hypothèse a pris de l’ampleur ces derniers jours. Le Real Madrid va tenter de faire plier le PSG avec une offre à hauteur de 150 ME. Et Paris ne joue plus à domicile avant le 12 septembre. Kylian Mbappé aurait-il fait ses adieux sans forcément le savoir ? Non, selon Damien Degorre. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne le lâcheront pas cet été. Pas avant d’avoir formé le fameux trio avec Lionel Messi et Neymar.

Le Qatar reste intransigeant

« On parle du positionnement de Mbappé, mais il y a aussi le positionnement des dirigeants du PSG aussi qui compte un peu dans l’histoire. Et à ce jour, il n’est pas question que Mbappé parte cet été ! Il ne prolongera peut-être pas… Je ne sais pas… Ce sera sa décision ! Mais le Real Madrid fera peut-être une offre de 120M€ qui pourrait passer à 140M€. Mais dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, il n’est pas question de se séparer de Mbappé ! Aujourd’hui le PSG peut générer beaucoup plus d’argent avec la communication autour de ses trois stars, qu’en pariant sur une victoire hypothétique en Ligue des Champions ! Il y aura plus de chance de générer des revenus extraordinaires par la présence de trio fantasmagorique, qu’en vendant 120M€ tout en refourguant 35M€ à Monaco. À l’échelle du PSG, ce n’est rien du tout », a assuré le journaliste dans L’Equipe du Soir. Ces propos sont en contradiction avec l'information sortie par Rudy Galetti. Le journaliste indiquait que le Real Madrid avait réussi à convaincre le PSG de s'installer à la table des négociations.

Seule une annonce de Kylian Mbappé, prévue lundi selon une partie de la presse espagnole, pourrait faire évoluer la situation. Et encore. Un départ libre du natif de Bondy en juin 2022 se précise de jour en jour.