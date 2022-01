PSG : Mbappé va partir, un proche de l’émir trahit le faux secret

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid l’été prochain, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour le retenir. Mais pour Nasser Al-Attiyah, cousin de l'émir Al-Thani, le club de la capitale n’a aucune chance d’inverser la situation.

Le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot. A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé ne semble toujours pas disposé à prolonger. Et se rapproche lentement mais sûrement de la sortie qui devrait le mener au Real Madrid. Mais ses dirigeants refusent d’accepter ce scénario et tentent de le convaincre par tous les moyens. On parle d’une offre de prolongation qui permettrait à l’attaquant français de devenir le joueur le mieux payé de l’effectif, au-dessus de Lionel Messi et de Neymar.

Mbappé, c’est fini ?

Le vice-champion de France ferait ainsi de Kylian Mbappé la tête d’affiche de son projet. Apparemment, l’argument ne suffit pas. Et selon Nasser Al-Attiyah, cousin de l'émir Al-Thani qui possède le Paris Saint-Germain, la direction francilienne peut déjà rendre les armes. « Le Qatar est le propriétaire du PSG, et le PSG appartient aussi à ma famille vu que le club fait partie de Qatar Group, a confié le triple vainqueur du Rallye Dakar à Mundo Deportivo. Mais mon coeur bat aussi pour le Barça parce que j'adore ce club. J'aime le Barça. »

« Si le PSG peut retenir Kylian Mbappé ? Tu le sais déjà. Quand quelqu'un veut quitter le club, ce n'est pas facile (de le retenir), a répondu le Qatarien. Si je préfère voir Lionel Messi au PSG ou au Barça ? C'est pour ça que nous l'avons recruté au PSG (rires). Messi est le numéro 1, peu importe son âge. Il a tout gagné et il joue très bien en ce moment malgré son âge, on le respecte énormément. » Mais à l’heure actuelle, c’est bien l’international tricolore qui porte le Paris Saint-Germain. Et qui aurait pu représenter l’avenir du club.