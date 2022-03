PSG : Mbappé utilise le Barça pour menacer le Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé au Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé ne serait pas insensible à l’intérêt du FC Barcelone. C’est du moins la version de L’Equipe, contredite par la presse catalane qui croit plutôt à un coup de pression de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Et si Kylian Mbappé quittait le Paris Saint-Germain, sans pour autant rejoindre le Real Madrid ? Selon le journal L’Equipe cette semaine, l’attaquant français a également la possibilité de signer au FC Barcelone. Le club catalan aurait sollicité le Parisien qui ne fermerait pas la porte à cette hypothèse. Ce coup de théâtre aurait pu agiter la presse catalane. Sauf que nos confrères n’y croient absolument pas.

• Il y a BIEN des contacts entre #Barcelone et Mbappé 🇫🇷.



• Le #Real a de l'avance mais le Barça veut jouer sa chance à fond et mettre Mbappé 🇫🇷 au cœur de son projet sportif.



• Pour le moment, Mbappé 🇫🇷 n'a toujours rien signé avec le #Real qui continue d'être confiant. pic.twitter.com/UnLH2g1bdG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 25, 2022

En effet, le journaliste de Sport Lluis Mascaro y voit un coup de pression de Kylian Mbappé, mécontent de voir le président madrilène Florentino Pérez courir après Erling Haaland. « Kylian Mbappé a déjà envoyé un message empoisonné au président du Real Madrid à travers L'Equipe, a interprété le spécialiste du FC Barcelone. Le journal français a annoncé hier que le Barça avait contacté l'attaquant pour lui transmettre une offre, et que le joueur s'était montré réceptif. Il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Le club blaugrana n'est pas intéressé à l'idée d'entrer dans la bataille pour Mbappé, et n'a fait aucun mouvement dans ce sens. »

« La nouvelle est sans doute de la désinformation de la part du joueur ou de son entourage pour envoyer un avertissement à Florentino Pérez : Kylian Mbappé veut être l'unique leader du Real Madrid et n'accepte pas de partager l'espace médiatique et footballistique avec Erling Haaland, a expliqué le journaliste catalan. C'est quelque chose de comparable avec ce qui se passe avec Erling Haaland depuis quelques mois : il ne veut pas être un second couteau parce que son objectif est d'être le meilleur joueur au monde. » Entre le buteur du Paris Saint-Germain et celui du Borussia Dortmund, la Maison Blanche devra peut-être choisir.