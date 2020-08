PSG : Mbappé, un miracle en cours au Portugal ?

Dans : PSG.

Arrivé avec ses coéquipiers du PSG au Portugal pour quelques jours de stage, Kylian Mbappé est apparu en net regain de forme.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a appris une mauvaise nouvelle puisque c’est désormais officiel Marco Verratti est forfait pour le quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta, et même probablement plus si le PSG se qualifie. Le milieu italien n'a d'ailleurs pas pris l'avion pour partir effectuer ce court stage avant de défier Bergame. Mais il y a un gros motif d’espoir pour Thomas Tuchel, puisque conformément au programme prévu par le staff médical du club de la capitale, Kylian Mbappé a renoué avec avec le ballon, deux semaines seulement après sa grosse entorse à la cheville suite à un tacle musclé de Loïc Perrin. Même si le champion du monde français n’a pas participé à l’entraînement collectif, son retour face à Bergame n’est plus du tout impossible.

Depuis le début du stage au Portugal, la presse est évidemment tenue à distance du terrain où le PSG travaille, mais cela n’empêche pas de voir ce qu’il se passe. Et après un travail avec le préparateur physique mis à sa disposition par Paris, Kylian Mbappé a retouché le ballon et s’est même permis de frapper au but, preuve quand même que sa cheville a bien récupéré. De quoi laisser l'espoir d'une participation de la star française à ce rendez-vous tant attendu par les supporters du Paris Saint-Germain. D'autre part, Thilo Kehrer et Mauro Icardi ont participé sans souci à l'entraînement collectif.