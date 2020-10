PSG : Mbappé trop chouchouté pour gagner le Ballon d'Or ?

Dans : PSG.

Robert Pirès a conseillé à Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid et donc de quitter le Paris Saint-Germain pour faire prendre une ampleur plus grande à sa carrière.

A moins de deux ans de la fin de la contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les supputations, l’avenir parisien du champion du monde français n’étant pas assuré. Tandis que du côté de Doha on a fait de la prolongation de Mbappé une priorité, Robert Pirès conseille, lui, à ce dernier de partir pour un club comme le Real Madrid. Evoquant ce sujet, Grégory Schneider estime qu’effectivement Kylian Mbappé est probablement très couvé au PSG et que cela lui retire une motivation supplémentaire dont il aurait pourtant besoin s’il veut réellement décrocher un jour le Ballon d’Or, trophée ultime pour un footballeur à titre individuel.

Le journaliste de Libération regrette que l’attaquant français s’endorme au Paris Saint-Germain. « Mbappé est devenu un enjeu plus que sportif, sa prolongation devient un enjeu presque vital, et il s’est mis dans un confort qui est néfaste. C’est la petite merveille du PSG, si Tuchel le contredit de trop il peut faire ses valises, on peut quand même raisonner comme cela. A terme, ça le limite car c’est encore un jeune joueur, et je crois voir qu’il prend parfois des facilités, que ce soit dans le comportement, dans le replis défensif, dans la générosité. Vraiment, j’ai bien peur qu’il il y une notion de facilité qui aille à l’encontre de son grand objectif qui est d’avoir le Ballon d’Or et de porter l’équipe », prévient, sur la chaîne L’Equipe, Grégory Schneider.