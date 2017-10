PSG : Mbappé sur le banc, la décision forte d’Emery ?

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Jusqu’à présent en Ligue des Champions, le PSG a toujours aligné son trio de stars devant avec Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé. Ce ne sera probablement pas le cas contre Anderlecht, le match qui pourrait déjà permettre à Paris de se qualifier pour le tableau final en cas de succès. Jugé en méforme après des débuts tonitruants mais des dernières prestations en demi-teinte, notamment sur le plan de l’efficacité et de la lucidité devant le but, l’ancien monégasque pourrait faire les frais du réveil d’Angel Di Maria, très inspiré contre Nice lorsqu’il a démarré la rencontre à la place de Neymar, suspendu.

Selon L’Equipe, Mbappé ne sera pas dans le 11 de départ pour la venue des Bruxellois, remplacé donc par l’Argentin. Un message fort de la part d’Unai Emery qui signifierait à la fois à l’international français qu’il attend encore plus de lui, notamment au niveau de la régularité, mais aussi pour Di Maria, qui se lassait de ses présences sur le banc, et pourrait ainsi démontrer qu’il est plus qu’un simple joker. Et vue l’efficacité dont à faire preuve l’ancien de Manchester United ces dernières semaines quand il a été appelé, et notamment lors du match aller contre Anderlecht ou face à Nice, l’entraineur espagnol n’a aucune raison de ne pas faire jouer la concurrence à fond, y compris dans les grandes échéances.